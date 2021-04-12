Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor
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Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Sağlık

Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor Ramazan ayı öncesi tırmanışa geçen Korona virüs vakaları Kilis'te yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor

KİLİS - Ramazan ayı öncesi tırmanışa geçen Korona virüs vakaları Kilis'te yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te Ramazan ayı öncesinde vaka sayısında artış yaşanıyor. Bugüne kadar kentte 15 bine yaklaşan korona virüse yakalanırken, 245 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 31 hasta olduğu, 4 hastanın entübe olduğu, hastanede yoğun bakım dahil yatan hasta sayısının 173 olduğu öğrenildi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak gezmeye devam ediyor.

Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor
Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor
Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor
Sınır il Kilis Ramazan ayına yüksek korona artışı ile giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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