Sınır Hattından Afrin İzlenimleri

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla olası harekatın konuşulduğu bugünlerde, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca bir dizi değişikliğe gidildiği Kilis'in Suriye sınırından görülüyor.

AA ekibi, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi.

Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.

Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.

Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.

Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.