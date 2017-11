Sınır Hattındaki "Modüler Duvar"Da Sona Doğru (3)

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 911 kilometrelik sınır hattında yaşanabilecek olumsuzlukları bertaraf etmek ve terör örgütlerinin etki alanını daraltmak amacıyla başlatılan modüler duvar örme çalışmaları büyük oranda şekillendi.



Hatay'ın Yayladağı bölgesinde başlatılan Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin hattı boyunca uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmalarında sona gelindi.



Sınır hattı için her biri 3 metre uzunluk, 4 metre yükseklik ve 7 ton ağırlığında üretilen beton bloklar, aynı zamanda bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin artırılmasına da olanak sağlayacak.



Bölgeye kurulan 8 metre yüksekliğinde zırhlı kulelere yerleştirilen akıllı silahlar ve otomatik anons sistemiyle de aynı zamanda yasa dışı geçişler engellenirken özelikle sınırın diğer tarafındaki terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri azaldı.



Hatay



Hatay Valisi Erdal Ata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurda yasa dışı geçişleri önlemek ve teröristlerin ülkeye sızmasını engellemek amacıyla il sınırına 230 kilometrelik modüler duvar planlandığını ve şu ana kadar 201,5 kilometresinin tamamlandığını söyledi.



Ata, duvarın yasa dışı geçişleri engellemede son derece faydalı olduğunu, gözetleme kuleleri, kamera sistemleri ve yolların da bir an evvel bitirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.



Hatay'ın Suriye sınırını kapsayan alanda duvar uzunluğunun yıl sonu itibarıyla 225,5 kilometreye ulaşacağına belirten Ata, "2018'in Ocak ayı sonuna kadar duvar yapılması gereken 230 kilometrelik bölümün tamamı bitirilmiş olacak." dedi.



Sınır hattında DSİ tarafından set çalışması da yapıldığını anlatan Ata, "52 kilometresi Asi Nehri ve 6 kilometresi de Afrin Çayı'nda olmak üzere toplam 58 kilometrelik alanda bu çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra da bölgeye güçlendirilmiş kafes tel ile kamera sistemleri, yol ve aydınlatmalar yapılacak." şeklinde bilgi verdi.



Kilis



Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkenin sınır güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekti.



Fırat Kalkanı Harekatı ile sınırın diğer tarafındaki DEAŞ varlığına son verildiğini ifade eden Tekinarslan, "Suriye'de son dönemlerde terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin sınır güvenliğine her zamankinden daha fazla önem vermesi gerektiğini gösteriyor. Bu durum ülkemizin yanı sıra tüm dünyanın güvenliği açısından da önemli." diye konuştu.



Şanlıurfa



Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu ise modüler duvarın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesindeki çatışmalar nedeniyle bir dönem dünya gündemine geldiğini anımsattı.



Duvarın kaçak geçişlerin önlenmesine de ciddi katkılar sunduğunu vurgulayan Sinanoğlu, şunları söyledi:



"Güvenlik duvarı sayesinde kaçak geçişler büyük oranda azaldı. Sınır hattındaki yeni duvar, termal kamera ve kuleler ile tellerinde tam anlamıyla faaliyete girmesine çok kısa bir süre kaldı. Duvar tamamlandığında çok profesyonel bir sınır yönetimine sahip olacağız. Kaçak geçişlerin neredeyse sıfıra inmesini bekliyoruz. Şu anda bile illegal geçişlerde çok ciddi bir azalma var."