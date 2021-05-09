Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür

Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da eğitim gören öğrencilerin yolladığı moral mektuplarını okuyan askerler, hazırladıkları videolu mesajlar ve hediyelerle teşekkür etti.

Muğla'da eğitim gören öğrencilerin yolladığı moral mektuplarını okuyan askerler, hazırladıkları videolu mesajlar ve hediyelerle teşekkür etti.

Kentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 10 bin öğrencinin duygularını yansıttıkları mektuplar, okul idarelerince sınır birliklerine gönderildi.

Mektupları okuyan Mehmetçik de öğrencilerin duygulandıran davranışına aynı güzellikte karşılık verdi. Askerlerin yazdığı mektuplar, hediyeler ve hazırladıkları videolu mesajlar öğrencilere ulaştı.

Bazı mektuplarda Türk bayraklı apolet, öğrencilerin adı yazılı asker künyesi, kalem gibi hediyelerin de bulunduğu dikkati çekti.

Mardin Dargeçit Asayiş Komando Bölük Komutanlığı 4. Komando Timinde görevli askerler de öğrencilere mektup gönderen Mehmetçikler arasında yer aldı.

Mehmetçiğin içten duygularla kaleme aldıkları mektuplarda, şu ortak ifadelere yer verildi:

"Vatanını korumak, sadece sınır boyları ve karakollarda en ulvi mesleklerden biri olan askerlik görevini ifa etmekle olmaz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' düsturuyla sizler de derslerinize çok iyi çalışmalı; aleninize, vatanımıza, milletinize birer hayırlı evlat olmalısınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bize vermiş olduğunuz destek ve güçten dolayı çok teşekkür ederiz."

Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür
Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür
Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı

En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Eda Ece Cem Yılmaz Ebru Yaşar
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 17:22:12. #1.16#

title