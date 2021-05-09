Sınır hattındaki Mehmetçikten, moral mektubu gönderen öğrencilere videolu teşekkür

Muğla'da eğitim gören öğrencilerin yolladığı moral mektuplarını okuyan askerler, hazırladıkları videolu mesajlar ve hediyelerle teşekkür etti.

Muğla'da eğitim gören öğrencilerin yolladığı moral mektuplarını okuyan askerler, hazırladıkları videolu mesajlar ve hediyelerle teşekkür etti.

Kentte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 10 bin öğrencinin duygularını yansıttıkları mektuplar, okul idarelerince sınır birliklerine gönderildi.

Mektupları okuyan Mehmetçik de öğrencilerin duygulandıran davranışına aynı güzellikte karşılık verdi. Askerlerin yazdığı mektuplar, hediyeler ve hazırladıkları videolu mesajlar öğrencilere ulaştı.

Bazı mektuplarda Türk bayraklı apolet, öğrencilerin adı yazılı asker künyesi, kalem gibi hediyelerin de bulunduğu dikkati çekti.

Mardin Dargeçit Asayiş Komando Bölük Komutanlığı 4. Komando Timinde görevli askerler de öğrencilere mektup gönderen Mehmetçikler arasında yer aldı.

Mehmetçiğin içten duygularla kaleme aldıkları mektuplarda, şu ortak ifadelere yer verildi:

"Vatanını korumak, sadece sınır boyları ve karakollarda en ulvi mesleklerden biri olan askerlik görevini ifa etmekle olmaz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' düsturuyla sizler de derslerinize çok iyi çalışmalı; aleninize, vatanımıza, milletinize birer hayırlı evlat olmalısınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bize vermiş olduğunuz destek ve güçten dolayı çok teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı