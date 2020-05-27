Sınır hattında yetiştirilen biberler isot olana kadar kadınlara emanet
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Sınır hattında yetiştirilen biberler isot olana kadar kadınlara emanet

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesince hazırlanan projeyle kadınlar, toprakla buluşturdukları biber fidelerinin isot haline gelinceye kadarki tüm aşamalarında çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunacaklar.

Sınır hattında yetiştirilen biberler isot olana kadar kadınlara emanet
27.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:14

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediyesince hazırlanan projeyle kadınlar, toprakla buluşturdukları biber fidelerinin isot haline gelinceye kadarki tüm aşamalarında çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunacaklar.

İlçedeki kadınların istihdamının artırılması amacıyla yürütülen "Akça Kadınlar Üretiyor" projesi kapsamında, bazı kurumlardan temin edilen 250 dönüm arazide biber yetiştirilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda ilçede yaz mevsiminde faklı illere mevsimlik işçi olarak giden 100 kadın, Suriye sınırında biber fidelerini toprakla buluşturdu.

Kadınlar, tüm aşamalarında çalışıp hasadını yapacakları biberleri, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından bir tür pul biber olan isot haline getirerek aile bütçelerine katkı sağlayacaklar.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede işsizliği azaltmak ve istihdamı artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

"Bin ton biber hasadı bekliyoruz"

Bazı kurumlarla yaptıkları görüşmeler neticesinde 250 dönüm arazide 100 kadının biber üretiminde çalışmaya başladığını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Burada yetiştirilen biber kadınlarımız tarafından kurutulup işlendikten sonra isot haline getirilip paketlenecek ve satışa sunulacak. Yaklaşık bin ton civarında bir biber hasadı bekliyoruz. Bu işte çalışan kadınlarımız elde edilen kardan pay alacak ve bu vesileyle işlerini daha çok severek yapacaklar. Amacımız yeni projelerle diğer işsizlerimize iş imkanı oluşturmak. Bu kapsamda 25 dönümlük bir arazide seracılık ve tekstil üretimi için başlattığımız çalışmalarımız da sürüyor, inşallah en kısa sürede bu projeleri de uygulamaya sokacağız. Hedefimiz, tarımıyla, tekstil atölyeleriyle ilçede istihdam alanları açarak işsiz kardeşlerimize yardımcı olabilmek."

Soz konusu projeleri oluştururken belediye dışındaki kurumlardan maddi destek aldıklarını belirten Yalçınkaya, katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

"Okul harçlığımı çıkartıyorum"

Erzurum Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencisi Esra Kurtgözü ise proje için Yalçınkaya'ya teşekkür etti.

Hem kadınların hem öğrencilerin bu işte çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını anlatan Kurtgözü, "Okul harçlığımı çıkarmak için ben de bu projeye katıldım. Burada kazanacağım para sayesinde aile bütçeme de katkıda bulunmuş olacağım. Hem kadınlar için hem benim gibi öğrenciler için çok güzel bir iş kapısı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Merve Koç da önceleri mevsimlik işçi olarak il dışına gittiklerini ancak bu proje sayesinde artık bu zorunluluklarının kalmadığını dile getirdi.

Yaşadığı ilçede çalışabildiği için mutlu olduğunu aktaran Koç, "Böylelikle hem bizim için hem çocuklarımız için çok iyi oldu. Burada kazandığımız parayla aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Projenin hazırlanmasında katkısı olan başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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