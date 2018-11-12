Sınır hattında terör örgütlerini korku sardı

Terör örgütü kendi mezarlarını hazırlıyor

MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerine yönelik kararlılık mesajı vermesi ve Fırat'ın doğusunu işaret etmesi üzerine Mardin sınır hattında bulunan Suriye sınırındaki terör örgütlerinde hareketlilik yaşanıyor. Yerel kaynaklar Mardin'e sınır olan Suriye tarafında terör örgütü YPG tarafından yeni tüneller ve mevziler kazdığını iddia etti. Yeni kazılan hendek ve mevzilere YPG'lilerin takviye yaptığını fark eden sınır hattındaki Mehmetçik ise olası bir saldırıya karşı elleri tetikte bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat'ın doğusunun temizleneceği mesajının üzerine Mardin'in karşında bulunan sınır hattında YPG ve ABD iş birliği sürüyor. ABD'nin son bir hafta içinde 420 adet zırhlı, kamufulajlı, FTP, Stringer füzeleri, zırhlı mühimmat ve aracı Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin sınırı karşında bulunan yaklaşık 300 YPG'liye teslim ettiği iddia edildi. YPG'nin Mardin sınırına 10 kilometre uzaklıktaki karakolları ve mevzileri ise İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi. Mardin sınırı boyunca yeni hendekler kazan YPG'liler görüntülenirken, sınır hattında yeni mevzilerin yapıldığı belirtildi. Yeni kazılan hendek ve mevzilere YPG'lilerin takviye yaptığı öne sürülürken, olası bir saldırıya karşı sınır hattında nöbet tutan askerler ise elleri tetikte bekliyor.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'li komutanların sık sık bölgeye geldiği ve YPG ile iş birliği içinde olduğu belirtildi. YPG'lillerin örgüte eleman kazandırmak için Deyrizor, Aradi, İbrahimiye, Biriknes köylerinde bulunan gençleri evlerinden alarak örgüte katılması için baskı yaptığı belirtildi. Yeni katılanların eğitimlerinin ABD'li heyetle birlikte verildiği belirtilirken, örgüte katılmak istemeyen gençlerin çoğunun Kızıltepe sınırından Türkiye'ye kaçmak için mücadele ettiği öğrenildi.

Kızıltepe Şenyurt - Suriye sınırında Türk karakollarını ve mevzilerinin karşısında konuşlanan ve tahrik edici unsurlarda bulunan YPG militanları, Abdullah Öcalan ve YPG bayraklarını sergiledikleri belirtiliyor. YPG'nin zaman zaman kendi içinde de çatışma yaşadığı ifade edilirken, bomba ile infazların bölge köylerden rahatlıkla gözlemlendiği bildirildi.