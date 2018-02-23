Sınır Hattında Serçe'den Kaçış Yok

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, yerli ürün üretmek için faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini her geçen gün yeni bir noktaya taşıyor. Tamamı Türk savunma sanayi devi Aselsan mühendisleri tarafından üretilen Serçe – Çok Rotorlu İnsansız Uçan Sistem, kendine has özellikleriyle diğer İHA'lardan ayrılıyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA KULLANILIYOR

Türkiye'nin sınır hattında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda yüz akımız 'milli silahlar' göğüs kabartıyor. Geliştirilen milli silahlar karşısında darmadağın olan terör örgütleri kaçacak delik arıyor. Bu milli silahlar arasında 'Serçe' de yer alıyor.

GECE-GÜNDÜZ GÖREVDE

Başta keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri olmak üzere, yol trafik bilgisi ve sınır güvenliği gibi görev ihtiyaçlarına göre farklı faydalı yük ile donatılabilen Serçe, tam otonom görev yapıyor.

Yüksek faydalı yük kapasitesi ile zor koşullarda görev yapacak şekilde geliştirilen sistem, standart tümleşik kamerası ile gündüz ve gece görev gerçekleştirebiliyor. Yedekleme sistemi bulunan Serçe, herhangi bir motorunun arıza yapması halinde bile uçmaya devam ediyor.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

• Ağırlık : 6,5 kg

• Uçuş Süresi : 30 dakika (1 kg faydalı yük ile)

• Seyir Hızı : 45 km/saat

• Haberleşme Menzili : 3 km (standart) : 5 km

• Görev İrtifası : 10.000 Feet

• Katlanabilir kollar

• Yedekli motor yapısı

• Lazer destekli iniş sistemi