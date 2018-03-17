Sınır Hattında Hareketlilik Sürüyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te hareketlilik sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı 57'inci gününde sürerken, Afrin ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin operasyonları devam ediyor. Mehmetçiğin ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Kilis sınırından operasyon bölgesine giriş çıkışları sürüyor. Sınır hattında güvenlik önlemleri attırılırken Mehmetçik 24 saat devriye geziyor. - KİLİS