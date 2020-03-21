Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı
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Komando, Suriye, TSK

Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı

Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay-Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

21.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:59
Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı

Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay-Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen obüs, tank ve komandoların bulunduğu yaklaşık 60 araçlık askeri konvoy, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı

Kaynak: İHA

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Sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı

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