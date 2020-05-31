Sınır hatlarında, kaçak silah ve uyuşturucu ele geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan aramalarda; kaçak yollarla yurda sokulan çok sayıda silah ve sigara ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan aramalarda; kaçak yollarla yurda sokulan çok sayıda silah ve sigara ile uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında, gece gündüz ve 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü keşif, gözetleme, pusu ve nöbet faaliyetleri devam ediyor. Böylece terör örgütlerinin finans kaynaklarının önemli bölümünü oluşturan ve yasa dışı yollardan yurda sokulan ilaç, silah, sigara ve uyuşturucu madde kaçakçılığına büyük darbe vuruluyor. Bu kapsamda Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama- tarama sonucu 1.787 kutu hap, 20 adet av tüfeği ve namlusu, 20 adet pompalı tüfek şoklama kiti, 96 adet kurusıkı tabanca, 3 kilo 845 gram kubar esrar ve 6 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Malzemeler Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA