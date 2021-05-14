Sınır emniyeti için şehit oldu

Sınır emniyeti için şehit oldu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay, törenle memleketi Denizli'ye gönderildi.