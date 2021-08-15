Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı
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Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı Buzul kütleleri işçilerin çalışmalarını zorlaştırdı Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları sırasında binlerce yıllık 'permafrost' denilen donmuş toprağa rastlandı.

Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı

Buzul kütleleri işçilerin çalışmalarını zorlaştırdı

VAN - Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları sırasında binlerce yıllık 'permafrost' denilen donmuş toprağa rastlandı.

Sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan çalışmaların ikinci etabında, yüklenici firma çalışanları donmuş toprağa denk geldi. Burada iş makineleriyle çalışmalarını sürdüren ekipler, binlerce yıllık buzulları kırarak beton blokların konulacağı zemini hazırlıyor.

"Buzul parçaları çok özel yapılar"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgede kazılar sonucu ortaya çıkan buzul parçaların çok özel yapılar olduğuna dikkat çekti. Bu oluşumları dünyanın farklı bölgelerinde görmenin mümkün olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Özelikle belli yükseltide 'permafrost' dediğimiz yapı içerisinde oluşan buzullardır. Yüksek kesimlerde ve kutuplara yakın bölgelerde toprağın alt katları donmuş olarak bulunur. Kış aylarında tamamen donar, yaz aylarında belli bir kısmı çözülür. Donma ve çözülme süreci içerisinde, suyun toprağın iç kesimlerine doğru sızması sonucu kış aylarında tekrar donar. Bu uzun yıllar sürer ve su katmanı buzul haline dönüşür. Buzul zamanla içerisindeki toprağı dışarı atar. Buzul kütleleri halinde toprağın altında kalır. Bunlar ileri aşamada eğimle beraber toprağın içerisinde kanallar halinde de görülebilirler" dedi.

Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı
Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı
Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı
Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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