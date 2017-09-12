Sınır Dışı İşlemleri Süren İranlı Kendine Zarar Verdi

Edirne'de Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri için tutulan İranlı kaçak, sinir krizi geçirerek kırdığı cam nedeniyle başından yaralandı.



Alınan bilgiye göre, yasa dışı yoldan Avrupa'ya kaçmak isterken yakalanan ismi öğrenilemeyen İranlı kaçak, Geri Gönderme Merkezi'nden ayrılmak istediğini yetkililere söyledi.



Yasal olarak mümkün olmadığı ve sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar merkezde kalması gerektiği ifade edilen kaçak, bulunduğu odadaki cama kafasıyla vurdu. Kırılan cam parçaları kaçağın yaralanmasına neden oldu.



Bu arada yaralanan İranlı'nın arkadaşı bir başka İranlı kaçak da baygınlık geçirdi.



3 aydır merkezde kaldıkları öğrenilen 2 kaçak ambulansla hastaneye kaldırıldı.