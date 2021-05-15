Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
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Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti

Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta polis, geçici barınma merkezinde sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçak göçmenleri ziyaret edip tatlı ve dondurma ikram ederek bayramlarını kutladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polis, geçici barınma merkezinde sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçak göçmenleri ziyaret edip tatlı ve dondurma ikram ederek bayramlarını kutladı.

Türkiye'ye kaçak yollardan giren ve polis tarafından yakalanan 25 Afganistan, 1 Haiti, 1 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu toplam 28 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne getirildi. Kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ederken, Ramazan Bayramı nedeniyle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tatlı ve Maraş dondurması ile onları ziyaret etti. Kaçak göçmenlere tatlı ve dondurmaları elleriyle ikram eden polis, onların bayramını kutladı.

'BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK'Afganistan uyruklu Feyruz Çağrı, kaçak olmalarına rağmen kendilerine çok iyi davranıldığını ve ailelerinden uzakta oldukları Türkiye'de polislerin bayramlarını kutladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer devletler gibi olmadığını da belirten Çağrı, "Böyle bir şey beklemiyorduk. Sağ olsunlar bayram günü memleketimizde gözümüz kalmadı. Tatlımız geldi, emniyet müdürü, başkomiser geldi bayramımız mübarek ettiler. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Polislerin semaverde çay da demlediği kaçak göçmenlere giyim yardımı da yapıldı.


Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti
Sınır dışı edilmeyi bekleyen kaçaklara polisten bayram ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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