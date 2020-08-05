Sınır dışı edilme korkusuyla göç idaresine akın ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınır dışı edilme korkusuyla göç idaresine akın ettiler

Samsun'da bulunan yabancı uyrukluların rutin olarak yaptığı 'bildirim yükümlülüğü' uygulaması öncesi yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen 'bu uygulamada bildirim yapmayanların sınır dışı edilecekleri' dedikodusu yayılınca Göç İdaresi Müdürlüğü önünde binin üzerinde kişi toplanarak uzun...

Sınır dışı edilme korkusuyla göç idaresine akın ettiler
05.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:34

Samsun'da bulunan yabancı uyrukluların rutin olarak yaptığı 'bildirim yükümlülüğü' uygulaması öncesi yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen 'bu uygulamada bildirim yapmayanların sınır dışı edilecekleri' dedikodusu yayılınca Göç İdaresi Müdürlüğü önünde binin üzerinde kişi toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyrukluların belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda Samsun'da Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından da belirli periyodlarla yabancı uyruklulara davetler gönderilerek adres kayıt sistemine kayıt yaptırma ve ikamet adresini valiliğe bildirme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen bildirim yükümlülüğü uygulaması son dönemde korona virüsü pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelendi. Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber müdürlük tarafından bugün tarihli davetler gönderildi. Yabancı uyruklulara yönelik çeşitli şekillerde yapılan bilgilendirmelerle de rutin uygulamanın tarihi ve zamanı bildirildi.

Fakat tüm çabalara rağmen yabancı uyruklular arasında bir dedikodu yayıldı. 'Bu uygulamada bildirim yapmayanların sınır dışı edilecekleri' şeklinde bir yanlış bilgi oluşunca yabancı uyruklular sabah erken saatlerden itibaren Göç İdaresi Müdürlüğüne akın etti. Sıraya giren binin üzerinde kişi müdürlük önünü doldurarak caddelere taştı, uzun kuyruklar oluştu.

Polis ekipleri gelerek yabancı uyruklulara fiziksel mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılar yaptı. Yabancı uyruklular saat 07.00'den itibaren yaklaşık 3 saat kuyrukta bulunarak işlemlerin açılmasını bekledi. Beklenmedik bu kalabalık karşısında korona virüsü önlemlerinin uygulanamaması nedeniyle uygulama iptal edildi.

Kanunda geçici koruma statüsünün iptali ile ilgili geçen maddede konuyla ilgili, "Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi hallerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur" ifadeleri yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Güncel
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor Ekonomi
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Seda Sayan Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Beto Ali Koç Jose Sosa Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Deprem Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Sınır dışı edilme korkusuyla göç idaresine akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 11:34:37. #1.15#
title