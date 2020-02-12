Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi
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Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.

12.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:14
Sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.

Kaynak: AA
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