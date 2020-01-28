Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı
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Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler zırhlı araç ve tanklarla, Hatay'da sınır noktalarına sevk ediliyor.

28.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:10
Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askeri birlikler zırhlı araç ve tanklarla, 'da sınır noktalarına sevk ediliyor.


Hatay'ın sınırına yakın bölgelerine sevk edilmek üzere 7 kirpi, zırhlı personel taşıyıcı olmak üzere toplamda 12 zırhlı araç ve tankın 'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru seyir etti. Askeri birlik ve araçların Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçerek, sınırda ve sınır ötesinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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