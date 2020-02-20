Sınır birliklerine tank sevkıyatı

20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa'dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa'dan ki birliklerden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlip'te devam eden harekat kapsamında kontrol noktalarını genişletmek adına Şanlıurfa'dan yola çıkan 1 iş makinesi olmak üzere toplamda 9 araçlık tırlara yüklenmiş tanklar, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'ye deki sınır birliklerine doğru devam etti.

Sevkıyatın devam edeceği öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Kaynak: İHA