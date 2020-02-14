Sınır birliklerine tank sevkiyatı
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Sınır birliklerine tank sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın farklı birliklerinden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, İslahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.

14.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:57
Sınır birliklerine tank sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – 'nın farklı birliklerinden yola çıkan ve sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, 'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.


Tırlara yüklenmiş olarak sınır birliklerine nakledilen 6 araçlık tank, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti.


Geniş güvenlik tedbirleri arasında yapılan sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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