Sınır birliklerine tank sevkiyatı

14.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:57

GAZİANTEP(İHA) – TSK'nın farklı birliklerinden yola çıkan ve Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, İslahiye'den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti.



Tırlara yüklenmiş olarak sınır birliklerine nakledilen 6 araçlık tank, İslahiye'den geçiş yaparak Suriye'deki sınır birliklerine doğru devam etti.



Geniş güvenlik tedbirleri arasında yapılan sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA