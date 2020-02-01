Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
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Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

01.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:16
Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), Fırtına obüsleri 'ın ilçesine ulaştı.

Obüs ve zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

15 araçlık konvoy, sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mahallelerdeki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
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