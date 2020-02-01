Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
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Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

01.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:49
Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı

sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
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