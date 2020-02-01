Sınır birliklerine obüs ve zırhlı araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.
01.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:53
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçları taşıyan 15 araçlık konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Obüs ve zırhlı araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA