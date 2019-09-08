Sınır birliklerine konteyner ve beton blok sevkiyatı
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, konteyner ile beton blokların bulunduğu tırlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konteynerler ile 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blokların daha sonra sınırdaki birliklere gönderileceği öğrenildi.