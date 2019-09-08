Sınır birliklerine konteyner ve beton blok sevkiyatı

08.09.2019 14:50

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile kurşun geçirmez beton blok sevkiyatı yapıldı.

Sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, konteyner ile beton blokların bulunduğu tırlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konteynerler ile 2 metre yüksekliğinde ve 9 ton ağırlığında kurşun geçirmez beton blokların daha sonra sınırdaki birliklere gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA