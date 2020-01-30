Sınır birliklerine komando ve malzeme sevkiyatı
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Sınır birliklerine komando ve malzeme sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye'nin farklı birliklerinden Hatay'da sınır noktalarında görevlendirilmek üzere takviye olarak komando ve malzeme sevkiyatı başladı.

30.01.2020 00:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:35
Sınır birliklerine komando ve malzeme sevkiyatı

GAZİANTEP(İHA) – 'nin farklı birliklerinden 'da sınır noktalarında görevlendirilmek üzere takviye olarak ve malzeme sevkiyatı başladı.


Hatay'ın ilçesinden Suriye sınırına yakın bölgelerine sevk edilmek üzere zırhlı araçlar, komando ve tırlar ile malzeme taşıyıcı olmak üzere toplamda 10 araçlık konvoy İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. Reyhanlı Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapacağı öğrenilen konvoy geniş güvenlik eşliğinde Kırıkhan'a doğru yoluna devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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