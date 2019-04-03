Sınır Birliklerine Komando Takviyesi Yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Birliklerin Kırıkhan'da son hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Suriye sınırındaki birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA