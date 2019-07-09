Sınır birliklerine komando sevkiyatı (2)
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesinde konuşlanan yaklaşık 50 araçlık komando birliği, buradaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıkacak.
Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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