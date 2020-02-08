Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Haberler » Güncel » Sınır birliklerine komando sevkiyatı - Haber

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

08.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:35
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere takviyesi yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı araç Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komando yüklü zırhlı personel taşıyıcı araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler