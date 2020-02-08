Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
08.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:35
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen 30 zırhlı personel taşıyıcı araç Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Komando yüklü zırhlı personel taşıyıcı araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
(İsmet Biçen/İHA)
Kaynak: İHA