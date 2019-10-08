Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

08.10.2019 14:40
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden Hatay'a gelen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, bazı askeri helikopterlerin sınırda uçuş yaptığı görüldü.

Kaynak: AA
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