Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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