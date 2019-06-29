Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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