Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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