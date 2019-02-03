Sınır Birliklerine Komando Sevkıyatı

Sınır Birliklerine Komando Sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınır Birliklerine Komando Sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay'da hazırlıklarını yaptıktan sonra Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.

Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında çıkan komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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