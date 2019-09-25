Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 40 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 40 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan beton blokları taşıyan 30 tır, Reyhanlı ilçesine geldi.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 11 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.
Ayrıca, Afrin sınırındaki birliklere de 10 tırlık beton blok sevkiyatı yapıldığı görüldü.