Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS
-Askeri araçların geçişinden görüntüler KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
-Askeri araçların geçişinden görüntüler KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
Farklı bölgelerdeki birliklerden daha önce kente gönderilen ve sınır hattında bekletilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek Hatay istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.