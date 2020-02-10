Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS
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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

-Askeri araçların geçişinden görüntüler KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

10.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:28
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

-Askeri araçların geçişinden görüntüler KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetlerince (), sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden daha önce kente gönderilen ve sınır hattında bekletilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS
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