Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.

15.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:26

Türk Silahlı Kuvvetlerince sınırındaki askeri birliklere ve araç takviyesi sürüyor.

Farklı birliklerinden gönderilen komandoların bulunduğu otobüsler, çeşitli malzemeleri taşıyan askeri araçlar, konteyner yüklü tır ve zırhlı askeri ambulansların yer aldığı konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
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