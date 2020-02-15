Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.
Farklı birliklerinden gönderilen komandoların bulunduğu otobüsler, çeşitli malzemeleri taşıyan askeri araçlar, konteyner yüklü tır ve zırhlı askeri ambulansların yer aldığı konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.