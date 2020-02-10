Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

10.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:38
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden daha önce kente gönderilen ve sınır hattında bekletilen tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kent merkezinden geçerek istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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