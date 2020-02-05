Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi devam ediyor.

05.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:00
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere ve mühimmat takviyesi devam ediyor.

Komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis kent merkezinde geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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