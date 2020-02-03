Sınır birliklerine askeri sevkiyat
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Sınır birliklerine askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

03.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:18
Sınır birliklerine askeri sevkiyat

sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar 'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay'ın ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Kaynak: AA
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