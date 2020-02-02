Sınır birliklerine askeri sevkiyat
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Sınır birliklerine askeri sevkiyat

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

02.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:58
Sınır birliklerine askeri sevkiyat

'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy 'ın ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi

Kaynak: AA

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: Sınır birliklerine askeri sevkiyat
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