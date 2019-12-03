Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki

03.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:36

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.



Ankara'da bir lise de çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir İngilizce öğretmenin ders anlatırken, öğrencinin sigara içmesi ve olayı görüntüleyen arkadaşına gülmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA