Sınıfta kalma var mı 2021? Bu sene sınıfta kalma olacak mı? İşte MEB açıklaması

Sınıfta kalma var mı 2021? Bu sene sınıfta kalma olacak mı? soruları gündemde. Okullar kademeli olarak 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlarken, öğrenci ve velileri bu süreçte sınıfta kalma olup olmayacağını merak ediyor. İşte MEB açıklaması