Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma - Haberler
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Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma

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Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma

Konya'da ilkokulda öğrencisinin okulun ikinci gününde ağlayarak annesini istemesi üzerine sınıf öğretmeninin, "Terbiyesiz, ağla, ağla seni disipline yollayacağım.

KONYA (İHA) - Konya'da ilkokulda öğrencisinin okulun ikinci gününde ağlayarak annesini istemesi üzerine sınıf öğretmeninin, "Terbiyesiz, ağla, ağla seni disipline yollayacağım. Sizi bana sayıyla mı verdiler" diyerek öğrenciye bağırdığı anların cep telefonu görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, 7 Eylül Salı günü merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1'inci sınıfa başlayan A.Ç., sınıfta ağlamaya bağladı. Ağlayarak öğretmeninden annesini isteyen A.Ç., sınıf öğretmeni A.I. tarafından azarlandı. Sınıftaki bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ağlayan A.Ç, "İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum" diyerek ağlamasının ardından öğretmen A.I., "Ağla, ağla seni disipline yollayacağım haberin olsun. Müdür bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler" dediği duyuluyor.

"Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı"

İlkokul öğrencisine bağırarak azarlayan öğretmenin görüntüsünün paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. - KONYA

Sınıfta ilkokul öğrencisine kötü muameleye soruşturma

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