Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar
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Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | Güncel

Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin kendi yazdıkları şiir kitabı satışa çıkarıldı Şiir kitabından elde edilecek olan gelir okulun ihtiyaçları kullanılmak üzere okula bağışlanacak Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki...

Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokul öğrencilerinin kendi yazdıkları şiir kitabı satışa çıkarıldı

Şiir kitabından elde edilecek olan gelir okulun ihtiyaçları kullanılmak üzere okula bağışlanacak

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Beşeylül İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileri kendi yazdıkları şiirlerden oluşan, 'Şiirden Kalpler' ismini verdikleri bir şiir kitabı çıkardı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılmasına rağmen, kitap yazma başarısı gösteren öğrenciler kitaptan elde edilecek olan geliri de okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için okula bağışlama kararı aldı.

Alaşehir Beşeylül İlkokulu 4/E Sınıf Öğretmeni Özlem Uluçay'ın, Türkçe dersinde Yunus Emre, Aşık Veysel, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi şairlerin hayatlarını anlatırken, şiir yazmak ve yazabilmenin bir sanat işi olduğunu ve öğrencilerin de şiir yazabileceklerini belirtmesi üzerine harekete geçen öğrencilerin isteği üzerine 'Şiir Atölyesi' projesi hayata geçti. Öğretmen Uluçay, öğrencilere çalışmalarda izleyecekleri yolları anlatırken, çalışmalara hemen başlandı. Öğrenciler usta şairlerin şiirlerinden ilham alarak ortak ve bireysel olarak şiirler yazdı. Şiirde hece ölçüsünü de öğrenen öğrenciler şiirlerin yazılmasından sonra hepsinin bir kitapta toplanması için çalışmalara başladı. Sınıfın oy birliğiyle 'Şiirden Kalpler' ismi verilen kitap piyasaya çıkarken şiirlerde yer alan resimler de yine öğrenciler tarafından tasarlandı.

Resimleme işini de öğrendiler yaptı

Kitap yazılmasında katkısı olan öğrencilerden Asya Karaman, "Ben 'Şiir Atölyesi' projemizde 'Şiirden Kalpler' kitabımızın resimlerini severek ve keyifle yaptım. Resimlerimin, şiirlerin anlatmak istediği duyguyu vermesine gayret ettim." derken, bir diğer öğrenci Hasan Deniz, "'Şiir Atölyesi' projemizde Yunus Emre'nin, Necip Fazıl'ın şiirlerindeki hece ölçüsünü öğrendik. Biz de hece ölçüsüne dikkat ederek şiirler yazmaya çalıştık." dedi.

Öğrenciler, çalışmalara destek veren Beşeylül İlkokulu Müdürü Recep Gündüz'ü sınıfa davet ederek, teşekkür ederek, hazırladıkları kitabı hediye etti. Müdür Gündüz, öğrencilere teşekkür ederek, "Öğretmenimizin öğrencileriyle birlikte yapmış olduğu bu çalışma çok güzel olup şairlerimizi hatırlatma, tanıtma onları yad etme adına güzel bir çalışma olmuştur, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuşarak öğrencileri kutladı.

Sınıf öğretmeni Özlem Uluçay ise şunları söyledi: "Öğrencilerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz 'Şiirden Kalpler' adlı kitabımız Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık tarafından şu anda satışa sunuldu. Kitabımızın satışından elde edilecek olan geliri okulumuzun ihtiyaçlarının karşılanması için sınıf olarak okulumuza bağışlayacağız. 'Başkalarının kavramlarıyla kendi dünyamızı kuramayız' dedik ve kendi kavramlarımızı usta şair ve ozanların şiirlerinde bulduk. Öğrencilerimiz Yunus Emre, Aşık Veysel, Sezai Karakoç, Necip Fazıl gibi şairlerin şiirlerini okudu. Onlardan çok etkilendiler. Sözün sultanlarından sevgiyi ve tevazuyu öğrendiler. Bu ruhu da kendi şiirlerine yansıtmak için yazdılar. Tamamı öğrencilerimizin şiirlerinden oluşan 'Şiirden Kalpler' kitabımızı çıkarttık. Kitabımızda 12 tane şiir var."

Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar
Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar
Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar
Sınıfça şiir kitabı çıkarıp gelirini okula bağışladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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