Sınıf öğretmeninden uluslararası afet eğitimi projeleri yarışmasında derece

SAKARYA (AA) - Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nca (JICA) düzenlenen "Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Proje Yarışması"na Sakarya'dan katılan Atatürk İlkokulu öğretmeni Seher Uçarsu, Türkiye ikincisi seçildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12 ilden 15 projenin finale kaldığı yarışmada, öğretmen Uçarsu, "Hazırım Hayattayım Etkileşimli Afet Eğitimi Kartları Projesi" ile ikinciliğe layık görüldü.

Ankara Türk Japon Vakfı'nda gerçekleştirilen törende Uçarsu, çeşitli afet senaryolarının yazıldığı kartlar ve Qr kodlu etkileşimli bilekliklerle öğrencileri, velileri afetler hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan projesinin ödülünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçarsu, küçük yaşlarda afet bilinci kazandırmanın önemli olduğunu vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da Uçarsu'yu tebrik ederek, "Doğal afetlerin yaşam içindeki yerini unutmadan, bu afetlerle yaşamayı bilinçlenerek öğrenelim. Afetler karşısında her daim hazırlıklı olalım ve hayatta kalalım." ifadesini kullandı.

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