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23 Nisan, Türkiye, Güncel

Sınıf öğretmeninden mest eden 23 Nisan kutlaması

Çanakkale'de bir öğretmen, 100 yıl önce dualarla açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Sınıf öğretmeninden mest eden 23 Nisan kutlaması

Çanakkale'de bir öğretmen, 100 yıl önce dualarla açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerine tek tek çiçek gönderdi.

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu 4/E Sınıf Öğretmeni Aygüler Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrencilerini unutmadı.

Korona virüsü sebebiyle yurt genelinde eğitime ara verilmesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini de etkiledi. Milyonlarca çocuk bu sene bayramı çeşitli etkinlikler ile evlerinde kutlarken, sınıf öğretmeni Aygüler Çetin; 'Çocuk en büyük umuttur, çocuk gelecektir, çiçekte umuttur' diyerek 30 öğrencisinin evine tek tek çiçek gönderdi.

"Çocuk en büyük umuttur"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde öğrencilerine hediye hazırlayarak onların bayramını farklı bir şekilde kutlamak istediğini dile getiren Sınıf Öğretmeni Aygüler Çetin, "Çok heyecanlıyım aslında bir taraftan çok üzgünüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100.Yılını kutlayacaktık Perşembe günü. Oyunumuzu, müziğimizi her şeyimizi hazırlamıştık. Ama biz hazırlıklara başlamışken 13 Mart'ta okullar tatil oldu ve ben günlerdir çocuklarımdan ayrıyım, onları çok özledim. Geçen gün görüntülü bir konuşma yaparken bir kızım dedi ki; 'Öğretmenim sizi görünce içime su serpiliyor' Çocuk en büyük umuttur, çocuk gelecektir, çiçekte umuttur. Onlar bize Öğretmenler Günü'nde çiçek getiriyorlar bu defa ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde onlara böyle hediye hazırlayarak onların bayramlarını kutlamak istedim" dedi.

"Bayramınız kutlu olsun çocuklarım"

Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde olduklarını ve günlerdir kapılarının çalınmadığını belirten Çetin, "İstedim ki günlerdir çalmayan ev zilleri çalsın. 10 yaşında çocuklarıma çiçek gitsin. Çiçek gibi güzellikleri görsünler, umutlarını hep beslesinler, yarınlara umutla baksınlar. Malum sebepten dolayı bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ayrı kutlayacağız. Birbirimizden ayrı kalmamız önemli değil, çünkü kalplerimiz bir. Atatürk'ünde dediği gibi; "Küçük hanımlar ve küçük beyler, sizler geleceğimizin yıldızısınız, sizler en büyük güvencemizsiniz" 30 öğrencime fotoğraflarının da bulunduğu içlerinde not olan çiçekleri hediye ediyorum. Bayramınız kutlu olsun çocuklarım, sizleri çok özledim, hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.

Kapılarının çalmasıyla çiçekleri gören öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Minik öğrenciler, hem arkadaşlarının hem de diğer çocukların bayramını kutlamayı da ihmal etmediler. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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