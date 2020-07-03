Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
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Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu

Kocaeli'de yaşayan 60 yaşındaki sınıf öğretmeni Erdal Karaman, 12 yıl önce yakalandığı tip 2 diyabet hastalığından günde en az 40 kilometre bisiklet sürerek kurtuldu.

Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
03.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:22

Kocaeli'de yaşayan 60 yaşındaki sınıf öğretmeni Erdal Karaman, 12 yıl önce yakalandığı tip 2 diyabet hastalığından günde en az 40 kilometre bisiklet sürerek kurtuldu.

İzmit ilçesinde bir okulda görev yapan Erdal Karaman'ın hayatı 2008 yılında yakalandığı tip 2 diyabet ile değişti.

Hastalığı nedeniyle günde üç defa kan şekerini ölçtüren, yediği, içtiğini not eden ve insülin kullanan Karaman, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu rutinlerden kurtulmak için diyet ve spora başladı.

Diyet ve spor yaparak önce fazla kilolarından kurtulan Karaman'ın, arkadaşının sayesinde aktif bisiklet sporuna başlaması ise hayatının en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Günde en az 40 kilometre pedal çeviren, havanın iyi olduğu günlerde 80-90 kilometrenin altına düşmeyen Karaman, aktif şekilde bisiklet sürmeye başladıktan sonra insülin kullanmayı bıraktı.

Hayatının bir parçası haline gelen bisikletiyle Kocaeli ve çevresini gezen Karaman, gezileri sırasında çektiği fotoğrafları ve tecrübelerini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.

Paylaşımlarıyla çevresindeki pek çok kişinin bisikletle tanışmasını sağlayan Karaman, gelecekte Türkiye turu yapmayı planlıyor.

"Bisiklete aşık oldum desem yeridir"

Erdal Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında vücut ağırlığı 100 kilogramın üzerindeyken tip 2 diyabete yakalandığını söyledi.

Diyabete yakalandıktan sonra insülin kullandığını, çözüm için spora başladığını anlatan Karaman, başlangıçta yüzde 11,8 olan HbA1C (3 aylık kan şekeri ortalamasını gösteren tahlil) düzeyinin spora başladıktan 6 ay sonra yüzde 6'ya düştüğünü kaydetti.

Karaman, bir arkadaş sayesinde 2015'te aktif olarak bisiklet sporuna başlamasıyla hayatının tamamen değiştiğini anlatarak, "Bisiklete aşık oldum desem yeridir. Günlük en az 40 kilometre sürüyorum, doğayla iç içeyim." diye konuştu.

Bisiklet sayesinde yaşam kalitesinin olumlu yönde değiştiğini vurgulayan Karaman, "Bisiklet doğanın büyütecidir. Arabayla geçtiğiniz yeri fark edemiyorsunuz ama bisikletle geçtiğiniz yerlerin ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Özellikle Kocaeli'nin muhteşem bir yer olduğunu bisiklete bindikten sonra anladım." ifadesini kullandı.

"2019'da 11 bin 800 kilometre bisiklet sürdüm"

Erdal Karaman, aşırı yağmurlu ve karlı havalar dışında her gün bisiklet kullandığını aktararak, "2019'da 11 bin 800 kilometre bisiklet sürdüm. 2020 hedefim 15 bin kilometre, şu anda 7 bin kilometredeyim. Sıklıkla her gün biniyorum." dedi.

Aktif olarak bisiklet binmenin sağlığına olumlu etkisi olduğunu belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Diyabete yakalandığımda günde üç kere şekerimi ölçtürüyordum; yediğimi, içtiğimi not ediyordum. Bisiklet sürerek onlardan ve insülin bağımlılığından kurtuldum. Yaşam kalitem çok arttı. Öğrencilerime, velilerime, yakın çevreme örnek oldum. Herkes gezdiğim yerleri sosyal medyadan imrenerek takip ediyor. Benden görerek bisiklete binen çok kişiye şahit oldum."

Karaman, arkadaşlarıyla uzun doğa sürüşleri yaptıklarını dile getirerek geleceğe yönelik planları arasında bisikletle Türkiye turu yapmak olduğunu ifade etti.

Özellikle ailesinde diyabet hastası olan ve fazla kilolu olan gençlere bisiklete binmelerini tavsiye eden Karaman, "Başlarken çok fazla yüklenmemek gerekiyor, kondisyon toplamak gerekiyor. Hemen pes etmesinler. İlk başladığımda hemen pes ediyordum, rampa çıkanlara hayret ediyordum. Şu anda benim Yalova ve İzmit bölgesinde çıkamadığım rampa yok. Biraz azim olduktan sonra her şey hallolur." dedi.

Karaman, diyabetle mücadelenin temel ilkelerinin sigara içmemek, aktif olmak, fazla kilolardan kurtulmak, doğru ve düzenli beslenmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

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