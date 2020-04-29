Sınıf geçme nasıl olacak? 2020'de sınıfta kalma var mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini ve okulların o tarihe kadar kapalı olacağını açıkladı. Açıklama sonrası öğrenciler sınıf geçmenin nasıl olacağını merak etti. Peki, sınıf geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce koronavirüs salgını sebebiyle 31 Nisan'a kadar kapatılması kararlaştırılan okulların 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacağını açıkladı. Bu süreçte öğrenciler, EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam edecek. Peki, sınıf geçme nasıl olacak? İşte sınıf geçme konusunda yapılan açıklama!

SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

"Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Ziya Selçuk "Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler." dedi.

ÖNEMLLİ SORULARA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği bazı konulara da açıklık getirdi.

Merkezi sınav tarihinin değişikliği ile ilgili öngörünüz var mı?

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz.

"UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK"

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları.

EBA AKADEMİK DESTEK PLATFORMUNA 1 MİLYON KAYIT

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var.EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.