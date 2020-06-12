Sınıf arkadaşlarına özlemini bez bebeklerle gideriyor
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Sınıf arkadaşlarına özlemini bez bebeklerle gideriyor

Amasya'da Sevgi Ceylan, sınıf arkadaşlarını özleyen 9 yaşındaki kızı Ceylin için bez bebekler yaptı, Ceylin de bez bebeklerin her birine sınıf arkadaşlarının adını verdi.

12.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:35

Amasya'da Sevgi Ceylan, sınıf arkadaşlarını özleyen 9 yaşındaki kızı Ceylin için bez bebekler yaptı, Ceylin de bez bebeklerin her birine sınıf arkadaşlarının adını verdi.

Kovid 19 tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması sebebiyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan 9 yaşındaki Ceylin'in arkadaşlarını özlemesi üzerine, annesi Sevgi Ceylan, evde bulunan atık kumaş parçaları, yün iplik, düğme ve boncuk gibi malzemelerle bez bebekler dikmeye başladı.

Ceylan, kızının el becerilerinin gelişmesi için ona da bez bebek yapımını öğretti.

Arkadaşlarının ve öğretmenlerinin saç rengine göre tasarladıkları 29 bez bebeğin üzerine arkadaşlarının ve öğretmeninin isimlerini yazan küçük Ceylin, bebeklerin arkasına diktiği mıknatıslarla buzdolabına ve kalorifer peteklerine yapıştırdığı bez bebekleri ile oyunlar kurarak okul hasretini gidermeye başladı.

Anne Sevgi Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının arkadaşlarını ve okulunu çok özlediğini onun özlemini bir nebze olsun dindirmek hem de daha faydalı vakit geçirmek için bu şekilde bebekler yaptıklarını söyledi.

Bebekleri dikerken kızıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden Ceylan, şunları dile getirdi:

"Kızım Ceylin uzun zamandır okula gidemediği için evde çok fazla sıkıldı ve arkadaşlarını özledi. Bu evde kaldığımız süreci değerlendirmek için de elimizde olan malzemelerimizle bez bebekler tasarladık. Kızım bebeklerine arkadaşlarının isimlerini verdi. Çok eğlenceli çalışma oldu bizim için kızım bu bebekleri okullar açıldığında arkadaşlarına hediye etmeyi planlıyor. Bez bebeklerimizin arkalarına mıknatıs da diktik, böylelikle kızım bebeklerini kimi zaman peteklerin üzerine kimi zaman da buzdolabına yapıştırabiliyor. Severek yaptık çok güzel oldu. Bütün ebeveynlere evde kaldıkları sürede çocukları için böyle şeyler yapmalarını tavsiye ediyorum. Biz bu bebekleri yaparken kızımın aslında böyle şeylere elinin çok yatkın olduğunu da fark ettim."

Evde kaldıkları süreyi fırsata çevirdiler

Tasarladıkları bez bebeklerle kızının evde kaldığı sürede televizyon, telefon ve bilgisayar gibi teknoloji bağımlılığı oluşturan şeylerden uzak kaldığının altını çizen anne Ceylan, kızıyla zaman zaman resim yaptıklarını ve kitap okuduklarını da aktardı.

Küçük Ceylin de arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, bez bebekleri okul açılınca arkadaşlarına ve öğretmenine hediye edeceğini söyledi.

Sınıf arkadaşlarına özlemini bez bebeklerle gideriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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